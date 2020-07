Autostrade per l’Italia, Liguria: entro il 29 luglio concluse le attività di ispezione sul 100% delle gallerie

Si concluderà entro domani, mercoledì 29 luglio, il piano di ispezioni messo in atto da Autostrade per l’Italia sulle 285 gallerie della rete ligure. Nelle prossime ore verranno infatti terminate le ultime attività di ispezione – eseguite rispettando le prescrizioni e le tempistiche indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 29 maggio – raggiungendo così il 100% dei tunnel della rete ASPI situati nella regione Liguria.



Nel corso degli ultimi due mesi, allo scopo di concludere l’enorme mole di lavori il più rapidamente possibile dati i rilevanti impatti sulla viabilità, le attività sono proseguite senza sosta, tramite turni h24 di oltre 1.200 tra tecnici e operai specializzati, che hanno lavorato in circa 100 cantieri aperti giorno e notte sulla rete.



Attraverso la nuova metodologia di indagine attuata da ASPI da inizio anno per la prima volta in Italia (e mutuata dal CETU, Le Centre d'Etudes Des Tunnels del governo francese), è stato possibile introdurre tecniche avanzate di analisi di tutte le gallerie liguri e nazionali, eseguendo anche i lavori di manutenzione ogni qual volta è stato ritenuto necessario a seguito delle ispezioni svolte. Un numero limitato di interventi manutentivi è tuttora in corso in alcuni tratti puntuali della rete e, in ogni caso, si concluderà nel giro di pochi giorni. Questa, nel dettaglio, la situazione ad oggi delle tratte autostradali interessate:



Autostrada A26: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a 2 corsie entro il 2 agosto.



Autostrada A10: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto.



Autostrada A7: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto, tranne che sui viadotti Scrivia Busalla e Mereta per limitazioni già presenti e non dipendenti dalle attività di ispezione e manutenzione in galleria. Pianificata la realizzazione, indicativamente per la metà di agosto in concomitanza con i giorni di sospensione del transito dei mezzi pesanti da e verso il Porto di Genova, di attività di manutenzione nella galleria Monte Galletto Nord.



Autostrada A12: conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Sono attualmente in corso le attività di manutenzione su 7 gallerie della A12: la riapertura dell’autostrada a 2 corsie verrà progressivamente attuata tra il 2 e il 4 agosto.