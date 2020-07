Il Pd di Quiliano: "Tornare a Consiglio comunale in presenza"

Il Pd di Quiliano scrive al sindaco Nicola Isetta e al Consiglio comunale: "Riteniamo opportuno che il comune di Quiliano possa organizzare le sedute di Consiglio Comunale in presenza, ovviamente nel rispetto delle norme connesse al Covid 19, come accade in molti comuni limitrofi".

"In alternativa riterremmo necessario assicurare le riprese audiovisive della seduta e consentire alla cittadinanza, da cinque mesi privata di un fondamentale diritto, di assistere al Consiglio in streaming on demand. Chiediamo una garanzia di impegno in questa direzione da parte del sindaco e del Consiglio comunale" concludono dal Pd.