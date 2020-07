Cade da cavallo, ma anche l'animale perde l'equilibrio e si accascia con tutto il suo peso sulla cavallerizza.

L'episodio si è verificato in frazione Ferrania a Cairo Montenotte in un agriturismo attrezzato per le passeggiate a cavallo.

Fortunatamente non grave la giovane cavallerizza, una ragazza di vent'anni, soccorsa con l'elicottero "Grifo 1" e trasportata per accertamenti in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.