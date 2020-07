Meteo, caldo e afa nei prossimi giorni

Diramato come di consueto il bollettino di vigilanza meteo di Arpal. Queste le previsioni per i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 30 luglio, il transito di un nucleo di aria fredda in quota determina un aumento dell'instabilità: dal pomeriggio possibili rovesci o temporali di intensità debole o locamente moderata, più probabili su DE. Non si escludono locali sconfinamenti verso la costa. Locali condizioni di disagio per caldo e afa.

Domani, venerdì 31 luglio, fini alle prime ore del pomeriggio possibili isolati rovesci o temporali di debole intensità E e interno di C. Disagio per caldo, più marcato nelle aree interno e lungo la costa.

Dopodomani, sabato 1 agosto, Diffuse condizioni di disagio per caldo su tutte le aree.

Questa notte temperatura minima regionale a Cabanne di Rezzoaglio (GE) con 13.3°C. Nei capoluoghi 22.8° a Imperia, 22.2 a Savona, 24 a Genova e 22.6 a La Spezia.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.