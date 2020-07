A pieno regime il depuratore primario di Alassio

E' regolarmente in funzione l'impianto di depurazione primaria del Comune di Alassio. Stamani si sono svolte le consuete operazioni di svuotamento e sostituzione delle sacche che raccolgono i residui degli scarichi fognario fino ad un diametro di un millimetro.

"E' un impianto all'avanguardia - spiegano dall'amministrazione - in grado di filtrare le acque da ogni residuo di dimensione superiore al millimetro. Per intenderci più piccolo di un chicco di mais o di una lenticchia. Attivo dallo scorso anno l'impianto interrato e sigillato nella zona di Sant'Anna ha da subito avuto ricadute benefiche sulla qualità delle acque del bacino di Alassio. Non essendo infatti una zona a traino industriale, privo quindi di scarichi altamente impattanti, l'impianto primario costituisce già da solo un ottimo strumento per il controllo delle immissioni in mare. Basti vedere i quantitativi di rifiuti che quotidianamente i filtri dell'impianto riversano nelle apposite sacche".

Stamani, appunto l'operazione di apertura della stanza di raccolta e il conseguente sollevamento e svuotamento delle sacche preposte alla raccolta dei residui, cui fanno riferimento le immagini allegate.

In questi giorni, complice le condizioni climatiche e l'assenza di correnti, si stanno verificando alcuni disagi, temporanei, rispetto alla qualità dell'acqua, in alcune zone della Baia, certo non dovuti agli sversamenti dell'impianto fognario alassino.