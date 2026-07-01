A Savona nasce "La casa di Silvia" il primo progetto nazionale di ospitalità accessibile dedicato alle persone con SLA e alle loro famiglie

All'inaugurazione de "La Casa di Silvia", il nuovo progetto nazionale di accoglienza temporanea pensato per offrire alle persone con SLA e alle loro famiglie un'esperienza di soggiorno accessibile, inclusiva e orientata al sollievo.

Nata dal generoso gesto della famiglia Codispoti e resa possibile grazie all'impegno condiviso della comunità AISLA, di volontari, donatori e istituzioni, La Casa di Silvia trasforma il ricordo di Silvia in un'opportunità concreta per molte altre famiglie, diventando un modello innovativo di ospitalità accessibile nel panorama nazionale.

A pochi mesi dalla posa del primo mattone, avvenuta lo scorso marzo, il progetto giunge oggi a compimento. Situata nel centro di Savona, la struttura consentirà alle persone con SLA e ai loro cari di vivere momenti di vacanza e benessere in un contesto pienamente accessibile, favorendo autonomia, partecipazione e qualità della vita.

In occasione dell'inaugurazione sarà inoltre accolta la prima famiglia AISLA che soggiornerà nella struttura, testimoniando concretamente la vocazione della Casa a diventare un luogo di accoglienza, condivisione e sostegno per le persone con SLA provenienti da tutta Italia.