Provincia, 180mila euro per la tutela degli ecosistemi e il turismo sostenibile

Nuovi interventi per la tutela degli ecosistemi e la valorizzazione del turismo sostenibile in provincia di Savona. L’ente ha stanziato complessivamente 180mila euro, attraverso la variazione di assestamento generale approvata dal Consiglio provinciale, destinati a due distinti ambiti di intervento sul territorio.

La somma sarà infatti suddivisa in due parti: 90mila euro saranno dedicati a un progetto specifico per la conservazione della biodiversità nella Riserva naturale regionale dell’Adelasia, nel Comune di Cairo Montenotte e sotto gestione provinciale. Si tratta di un’area di particolare pregio ambientale, per la quale è in corso anche un approfondimento tecnico-scientifico finalizzato a rafforzare le attività di tutela e monitoraggio.

Gli ulteriori 90mila euro saranno invece destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della rete sentieristica “Bormida Natura” e “Terre Alte”, itinerari escursionistici sempre più frequentati dagli appassionati di outdoor e turismo lento. Gli interventi saranno sviluppati in collaborazione con i soggetti gestori e con FOR, nell’ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione costante della rete.

La Provincia, insieme a FOR e ai soggetti gestori, effettua attività di monitoraggio e manutenzione dei principali sentieri del territorio, tra cui l’Alta Via dei Monti Liguri nel tratto che attraversa l’Adelasia, l’area di Pian dei Corsi — punto di riferimento per il ciclismo escursionistico — e i collegamenti con la rete “Terre Alte”. Tra i luoghi simbolici figura anche la faggeta della Barbottina, dove si trova la “Madonnina”, elemento identitario e di devozione spontanea dei boscaioli e riferimento per l’area protetta.

L’obiettivo complessivo è quello di rafforzare la connessione tra tutela ambientale, fruizione sostenibile e valorizzazione del patrimonio naturale, in un’ottica di equilibrio tra conservazione e accessibilità.