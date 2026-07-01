Alassio, danni e scritte vandaliche alla spiaggia ex Maria Ausiliatrice, lavori in corso per l'apertura

A seguito di un atto vandalico che ha interessato alcune strutture e provocato l'imbrattamento dei muri della spiaggia ex Maria Ausiliatrice - che servirà il Campo Sole 2026 del Comune di Alassio, attivo da domani - i cantonieri comunali e le ditte incaricate sono al lavoro per ripristinare i danni causati dall'episodio vandalico e completare gli interventi di manutenzione già programmati presso lo stabilimento.



Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “A seguito dell'episodio di vandalismo e dei post comparsi sui social nelle scorse ore, ritengo doveroso tranquillizzare tutte le famiglie che da domani affideranno i propri bambini per partecipare al Campo Sole 2026, servizio che prevede attività anche presso la spiaggia ex Maria Ausiliatrice oltre che nel plesso scolastico di via Neghelli. La sicurezza è sempre stata e continuerà a essere la nostra priorità assoluta e la scelta dello stabilimento ex Maria Ausiliatrice è stata compiuta perché risponde ai requisiti di sicurezza e funzionalità necessari per accogliere i bambini e i ragazzi. Gli interventi in corso in queste ore da parte delle ditte incaricate e dei nostri cantonieri, che ringrazio per l'impegno che sempre ripongono nel loro lavoro a vantaggio della collettività, riguardano sia il ripristino dei danni provocati da un atto di vandalismo, sia le opere di manutenzione già programmate per essere eseguite in questi giorni precedenti l'avvio del servizio. Gli interventi in corso riguardano il ripristino delle quattro cabine destinate al Campo Sole, con la sistemazione delle parti interessate dai danneggiamenti, oltre alla tinteggiatura, il rimontaggio delle porte, la sostituzione delle serrature e la pulizia degli spazi. È inoltre prevista la messa in sicurezza delle cabine lato levante mediante l'installazione di pannelli protettivi, così da eliminare qualsiasi elemento deteriorato accessibile ai bambini, e il completamento di alcuni interventi nell'area docce. L'approvvigionamento idrico è regolarmente funzionante, mentre sono in corso le ultime operazioni di ripristino dell'impianto fognario. Fino alla loro conclusione è stata predisposta, grazie alla disponibilità della vicina SLA, una soluzione temporanea che garantirà la piena funzionalità fino al completamento dell'intervento”.