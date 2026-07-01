Revenge porn e immagini intime sui social, tavolo tecnico in Regione per prevenire il fenomeno

Un tavolo tecnico contro il fenomeno del revenge porn e immagini intime diffuse sui social. Domani, giovedì 2 luglio, alle ore 14.30, alla Sala Piombo, in via Fieschi 15, a Genova, si riunirà il tavolo tecnico organizzato dal Consiglio regionale e dal Corecom Liguria sul tema “Conoscere per prevenire il fenomeno della diffusione di immagini sessualmente esplicite sulle piattaforme digitali”.

Aprono i lavori il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari e il presidente di Corecom Liguria Manfredi Maglio. Seguiranno, fra gli altri, gli interventi del Difensore civico Francesco Cozzi, della Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza Guia Tanda e del Garante delle vittime di reato Andrea Campanile. Sono previsti i contributi di rappresentanti della Procura della Repubblica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia postale e dei presidenti degli Ordini degli avvocati, dei giornalisti e degli psicologi.

L’appuntamento rientra fra le iniziative suggerite dal Consiglio regionale per valutare misure operative per contrastare la diffusione non consensuale di immagini intime tramite i social.