Cambia il meteo, in arrivo una linea temporalesca sulla Liguria, attesi rovesci e vento forte nel pomeriggio

Una fase di instabilità è pronta a interessare la Liguria nel corso del pomeriggio, con il passaggio di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte. Nel pomeriggio di oggi è infatti atteso il transito di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte verso la Liguria, con fenomeni che risulteranno più probabili sulle aree interne.

I temporali potranno essere localmente intensi e saranno accompagnati da grandinate, rovesci di pioggia forti e, soprattutto, da raffiche di vento anche molto forti, che potranno superare localmente i 90 km/h. Il vento rappresenta quindi il fenomeno più significativo da monitorare durante il passaggio del fronte temporalesco.

Sulla fascia costiera i fenomeni tenderanno a transitare con maggiore rapidità. La fase più intensa è attesa nelle ore pomeridiane, seguita da un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata.

Al momento non si segnalano particolari criticità dal punto di vista idrologico, ma si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti e attenzione in presenza di alberi, impalcature, strutture temporanee e oggetti potenzialmente esposti al vento.

Intanto i dati Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal per la notte passata hanno registrato una minima di 12.3°C a Colle di Nava; la rete Omirl segnala alle 11:32 come valore più elevato fin qui registrato 32.6°C a Bargone.