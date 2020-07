Ex colonie bergamasche a Celle: trovata nella palazzina Vertova una granata inesplosa

Proseguono gli interventi di demolizione delle ex colonie bergamasche a Celle Ligure sulla palazzina Camozzi ma in un'area i lavori hanno subito invece uno stop obbligato.

Fortunatamente la bomba a mano ha la sicura e non ha creato particolari allarmismi, la società Punta dell'Olmo Spa sta attendendo l'arrivo a giorni, probabilmente all'inizio della settimana prossima, degli artificieri per il ritiro, ma al momento per sicurezza gli interventi sono stati stoppati in quell'area.