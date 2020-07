Regionali 2020: dal mare della 'sua' Diano Giacomo Chiappori ufficializza la candidatura a Governatore (VIDEO)

“Nella vita bisogna sapere decidere ed oggi prendo una grande decisione, perché le radici che ho nel profondo entroterra e poi imparando a navigare, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza al servizio della Liguria”.

Con un video a bordo di un’imbarcazione di fronte al golfo dianese, il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, ha confermato l’indiscrezione pubblicata ieri dal nostro giornale, sulla sua candidatura alla carica di Presidente della Regione, alle prossime elezioni di settembre.

“C’è bisogno di molte cose – prosegue - perché qualcuno non ha capito come va governata. Abbiamo bisogno di una sanità migliore di quella che abbiamo, di infrastrutture, portualità e turismo. Abbiamo bisogno di camminare verso il futuro e non pensando al passato. Questa è la mia idea ed è quello che voglio fare, con la mia squadra denominata ‘Grande Liguria’. Una voglia di dire ai liguri ‘Su la testa’ perché oggi l’hanno piegata”.

“Voglio dirvi – termina - fidatemi perché ci sono. Molta gente si è fidata di me nel passato e sono una persona che non ha niente da rimproverarsi perché quando mi sono dedicato agli altri attraverso la pubblica amministrazione penso di aver dato tanto”.