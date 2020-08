Coronavirus, cluster di Savona: non si rilevano nuovi casi positivi

"Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento. Non si rilevano nuovi casi positivi". Così Regione Liguria informa sulla situazione dell'ormai noto focolaio savonese di coronavirus.

Per quanto riguarda il dato regionale, quest'oggi ammonta a 1.157 il totale dei casi positivi in Liguria (+9), esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono, però, 10.230 (+16). Dei 16 nuovi casi positivi due sono stati rilevati in Asl 1 imperiese in seguito ai controlli richiesti dai medici di medicina generale. Gli altri riguardano l’Asl 3 genovese e comprendono attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari. Sono arrivati a 190.749 i tamponi eseguiti, 1.727 in più di ieri.

I casi positivi individuati da test di screening sono 1.301 (5 in più di ieri), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.929 (+11). Per quanto riguarda la provincia di Savona, il numero dei positivi scende a 138 ( - 1 rispetto a ieri) mentre sono stabili gli ospedalizzati (4). I pazienti in sorveglianza attiva oggi sono a quota 210 (-41 rispetto a ieri).

I casi per provincia di residenza

Imperia 72 (-4)

Savona 138 (-1)

La Spezia 27 (-)

Genova 763 (+13)

Residenti fuori regione/estero 52

Altro/in fase di verifica 105

Ospedalizzati 19 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (+1)

Asl 2 - 4 (-)

Policlinico San Martino -1 (-)

Asl 3 - 3 (-)

Asl 4 - 2 (-1)

Asl 5 - 2 (-)

Isolamento domiciliare 194 (+13)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.506 (+7)

Deceduti 1.567 (-)

Sorveglianza attiva

Asl 1 - 13 (-2)

Asl 2 – 210 (-41)

Asl 3 - 222 (-3)

Asl 4 - 84 (+1)

Asl 5 - 109 (-52)

Non si rilevano nuovi casi positivi e nessun altro cluster è stato rilevato in Liguria.