Alassio, l'app 'SpiaggiaTi' funziona. Boom di visualizzazioni nel weekend: in tutta la Liguria in due mesi sono stati 75 mila i download

I numeri parlano chiaro: l’app “SpiaggiaTi” funziona. Il sistema ha lo scopo di contingentare gli ingressi nelle spiagge libere. Un’app gratuita e facile da scaricare che in tempo reale permettere di vedere la capienza delle varie spiagge sul territorio in modo da poter pianificare la propria giornata al mare. Uno strumento necessario che consente, soprattutto, di non creare assembramenti sull’arenile.

In provincia di Savona l’applicazione è usata ad Alassio e nel weekend appena trascorso sono state quasi 700 le visualizzazioni e considerato che il sistema rileva una sola spiaggia libera, quella denominata ”Beach Luca Ferrari”. Ad Imperia invece, le visualizzazioni sono state oltre 7 mila e nello specifico sabato scorso 2.500 e domenica 4.800. Oltre ad Alassio e Imperia l’app è usata nei comuni e Genova, Sarzana Riomaggiore, in provincia di La Spezia, e Cabras, comune in provincia di Oristano. Dal 30 maggio sono stati 75 mila in download nella nostra regione.

“Per noi è una grande soddisfazione, dice alla nostra testata il fondatore dell’app Giacomo Porcile, circa 40 mila sono gli utenti attivi e quindi vuol dire che chi la scarica la usa ed inoltre il 50% delle persone sono residenti”. Nel team oltre a Porcile c’è anche un altro fondatore, Alberto Mazzuoli, ed entrambi sono genovesi, e l’ app è stata realizzata grazie all’apporto della web designer finlandese che vive in California, Vilma Turkki, e dello sviluppatore spagnolo Rodrigo Luque. Isieme hanno fondato la società “Tnn srls”. L’età media dei creatori di “SpiaggiaTi è di soli 25 anni.

I picchi di ricerca si registrano soprattutto nel weekend. “Il bilancio è positivo, continua Giacomo Porcile, l’esperienza è ottima e continua ad esserlo, siamo sempre attivi e nel cercando ci stiamo proponendo altri comuni. Tanti sono i commenti positivi per l ‘app che abbiamo creato e in tanti ci chiedono anche di attivarla in altri comuni. Ci stiamo lavorando e siamo contenti. All’inizio della stagione fornivamo assistenza agli steward, che avevano bisogno di aiuto adesso invece no. L’app va da sola, funziona e non dà problemi. Siamo in crescita sia come download che come visualizzazioni”.

Sono solo due le “critiche” che gli utenti muovono ossia quella relativa al fatto che le spiagge sono troppo “piene” e quindi c’è chi rimane fuori e che non è presente in altri comuni della Liguria. Sulla prima circostanza il team non ci può fare niente. Chi tardi arriva, male alloggia dice il proverbio. Anche perché, è giusto ricordarlo, questa applicazione non permette di prenotare i posti, ma solo di avere una fotografia in tempo reale della situazione. La spiaggia è “libera” e tale deve rimanere. Per il fatto invece, che sono solo tre 5 i comuni liguri ad averla adottata Giacomo Porcile replica che “stiamo lavorando per essere presenti in altre zone e anche questo non dipende da noi, ma dalle varie amministrazioni comunali”. In particolare gli utenti savonesi gradiscono questa app e nei propri commenti sottolineano come sarebbe opportuno averla anche in altri comuni della provincia.

Un team quindi quello di “SpiaggiaTi” alla ricerca di nuove progettualità, nuove proposte, che lavora costantemente per mantenere alto lo standard della qualità. Un lavoro incessante che addirittura ha visto il fondatore Porcile andare a mare solo due volte quest’anno, di cui una per fare le foto da inserire nel sistema, e anche rinunciare alle proprie ferie proprio per l’impegno che l’app richiede.