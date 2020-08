Garlenda, successo per la "Cena Elegante in Borgata" organizzata da Comune e Pro Loco (FOTO)

Il Comune e la Pro Loco di Garlenda hanno organizzato per la sera del 31 luglio l’evento benefico dell’estate: "La Cena Elegante in Borgata", giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Sulla nuova piazza comunale, gli ospiti (140 adulti e 5 bambini) hanno gustato i piatti preparati dai commercianti garlendini, proposti con l'accompagnamento dei vini dei Viticoltori Ingauni affidati all'eccellente servizio dei sommeliers della Fisar.

I proventi della cena andranno interamente in beneficenza per acquistare beni per la scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Garlenda e per l'Istituto riabilitativo Cardinal Ferrari Santo Stefano di Fontanellato. L'incasso è stato di 3.000 euro dei quali 1.000 per le scuole di Garlenda e 2.000 per l'Istituto riabilitativo di Fontanellato. I colori della serata sono stati il bianco e il rosso come la bandiera garlendina. Il menù proposto comprendeva, oltre a sei diversi antipasti, le lasagne zucchine e speck, il roastbeef e la ratatuia e un tris di dolci.

L'iniziativa è un ammirevole esempio di coesione e collaborazione di tutto un paese per essere vicini ai bambini e a chi ha più bisogno, specie in un difficile periodo come questo in cui tutto il mondo attraversa una crisi sanitaria; è stata insomma una corsa di chi offriva di più col cuore. In un periodo così delicato e particolare è veramente lodevole l'impegno e la disponibilità pprofusi da tutti i ristoratori e le attività, garlendine e non solo.

Naturalmente sono state rispettate tutte le normative vigenti, persino nell'uso di piatti di tipo biologici compostabili. Tra una portata e l'altra una breve sfilata di moda organizzata dal Salone di Bellezza di Lisa e Sonia, brevi fuochi artificiali e, con il dolce, torta speciale di compleanno della consigliera delegata alle manifestazioni Caterina Murdaca che, insieme alla collega delegata alle Scuole Samantha Simone, hanno sovrainteso all'evento.

Partecipanti d'onore il sindaco Silvia Pittoli con il suo vice Alessandro Navone, il senatore Paolo Ripamonti, l'on. Sara Foscolo, Domenico Romano, Giancarlo Tassistro e molti appartenenti al Fiat 500 Club.