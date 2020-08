Vento forte sulla A10: roulotte si ribalta nei pressi di Ceriale

Singolare episodio accaduto ad alcuni turisti nei pressi dell'autogrill Ceriale Nord, sulla A10. Avevano da poco passato l'area di servizio quando una folata di vento ha ribaltato su un fianco la roulotte agganciata alla loro autovettura.

Fortunatamente in quel momento i passeggeri si trovavano tutti in auto e nessuno è rimasto ferito dallo "sballottamento" del rimorchio. Inoltre l'auto è riuscita ad accostare senza colpire altri veicoli in transito con la propria roulotte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante, senza particolari disagi per il traffico.