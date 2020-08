Enpa soccorre due volpi ad Albenga e Finalborgo (FOTO)

In cerca di cibo facile le volpi di avvicinano sempre più spesso agli abitati, attirate dalla presenza di rifiuti abbandonati o malamente smaltiti dai comuni; ma così facendo vanno incontro ad investimenti d’auto.

E’ il caso di due giovanissimi esemplari, uno ad Albenga e l’altro a Finalborgo, soccorsi dai volontari della Protezione Animali e sottoposti alle necessarie cure; uno dei due era anche sotto peso, segno che la ricerca di cibo non aveva dato il risultato sperato, alla fine delle cure verranno liberate vicino alle zone di ritrovamento.

Enpa, associazione privata di volontariato, in questa stagione è alle prese con 10-15 soccorsi al giorno di fauna selvatica ferita o in difficoltà; e attende risposte dalla Regione Liguria alla richiesta di organizzare urgentemente, come prevede la legge, un servizio di recupero e cura di questi animali, lasciato in provincia di Savona alla sola Enpa, che può contare solo su un contributo regionale largamente insufficiente, che mette a rischio la continuità dell’attività.