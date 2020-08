Nessun cantieri sulla A10 nel tratto di competenza di Autofiori dal 10 al 16 agosto

Nessun cantiere segnalato sul tronco A10 Genova-Ventimiglia di competenza Autofiori. E' questa la buona notizia per gli automobilisti in viaggio nella nostra regione per la settimana dal 10 al 16 agosto che emerge dal bollettino settimanale delle chiusure previste dalla gestione del gruppo Gavio.

Per quanto invece riguarda il tronco A6, sulla Savona-Torino, tra il capoluogo ligure e Altare dal km 116+800 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 4 dicembre 2019 al 30 aprile 2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 4 agosto 2020 al 30 giugno 2021.