Un "drive-in" per bambini durante il campo solare di Cisano sul Neva

Un'attività per i bambini presso il campo solare di Cisano sul Neva. Spiega l'iniziativa Celeste Lo Presti (assessore allo Sport e alla Protezione Civile del comune di Borghetto Santo Spirito).

"Durante l'estate come educatrice e con il nostro coordinatore Emanuele Barberis abbiamo pensavo ad iniziative volte a far divertire i nostri bambini nonostante l'emergenza Covid. Abbiamo creato un "drive-in" per permettergli di guardare dei film mantenendo le necessarie distanze di sicurezza - prosegue - I bambini con delle scatole di cartone hanno elaborato le loro macchinine personalizzate. Ogni venerdì proiettiamo dei film-cartoni".

"L'obiettivo è quello di fargli vivere un momento di "normalità e condivisione" nonostante il periodo storico così difficile che stiamo vivendo" conclude Lo Presti.