Non solo una tradizione: Borgio Verezzi guarda al futuro con le 'Lumache alla Verezzina'

"Lumache alla Verezzina: tra tradizione e De.Co.". È questo il titolo della tavola rotonda sull’importanza della lumaca per il territorio di Borgio Verezzi, che andrà in scena quest'oggi alle ore 18.00 nei locali della SMS "Concordia" di Verezzi.

Partendo dal piatto tipico per antonomasia di quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, si darà il via ad una discussione che toccherà diversi punti di vista e al quale prenderanno parte diversi interlocutori. Nel ruolo di cerimoniere ci sarà il presidente della SMS "Concordia" Marco Cavalleri e con lui Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi. Tra gli ospiti è prevista la presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, del presidente della Confcommercio Savona Vincenzo Bertino e di Carlo Scrivano in rappresentanza dell’Unione Provinciale Albergatori.

L'evento odierno inaugura quella che per Verezzi sarà una settimana di festeggiamenti per la De.Co. (la denominazione comunale, un riconoscimento che i comuni attribuiscono a quei prodotti ritenuti tipici o comunque legati storicamente ad un luogo) ottenuta dalle "Lumache alla Verezzina". Dal 7 al 14 agosto sarà infatti possibile degustare la ricetta in diversi ristoranti di Verezzi, mentre il 13 e il 14 agosto presso gli stand della storica "Sagra della Lumaca" (quest'anno in versione rivisitata a causa delle direttive imposte dall'emergenza covid) sarà possibile acquistare le lumache da asporto.