AGGIORNAMENTO: Gravemente danneggiato il tetto della chiesa di San Lorenzo a Cairo

AGGIORNAMENTO DELLE 16:51

Sono sette, in questo momento, le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo che, a partire dalle 15 di oggi, ha iniziato a divorare la chiesa di San Lorenzo, in pieno centro a Cairo Montenotte.

Tempestivo l'arrivo, per prime, due due squadre provenienti rispettivamente da Cairo Montenotte e da Savona, alle quali si sono affiancate in breve tempo altre tre squadre provenienti tutte da Savona e dotate di Autoscala, di Piattaforma Aerea e di un Furgone. A stretto giro sono arrivate anche due squadre di volontari dal vicino Piemonte, dai distaccamenti di Ceva e di Carmagnola.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme saranno ancora lunghe e, vista l'ubicazione della chiesa, stanno impegnando i numerosi Vigili del fuoco coinvolti su due fronti, lato fiume e lato centro storico.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate, anche se il servizio di emergenza sanitaria ha inviato sul posto un'automedica di supporto. Domani, però, sarà il momento del via alle indagini sulle cause scatenanti dell'incendio e sulla conta dei danni. Fin da ora, a quanto hanno potuto osservare le squadre sul posto, sembra che il tetto della chiesa sia gravemente danneggiato.

Sul posto i pompieri piemontesi hanno fatto giungere anche una piattaforma aerea tridimensionale, mezzo capace di raggiunger e altezze elevate e permettere interventi nei piani alti degli edifici. La “tridimensionale” è nata con l’obiettivo di rendere più efficace il soccorso nei centri urbani, che per dimensioni stradali sono difficilmente raggiungibili dalle autoscale dei Vigili del fuoco. Le maggiori difficoltà che incontrano i Vigili del fuoco, al momento, sono infatti legate al raggiungimento del luogo dell'intervento.