Noli, il sindaco replica alle minoranze: "Pretestuoso impugnare le proprie ferie a scopo politico"

Il sindaco di Noli Lucio Fossati replica ai gruppi di minoranza: "Dopo aver letto su Savona News quanto sostenuto dalle Minoranze Nolesi, mi permetto e mi limito ad una sintetica considerazione. Non ritengo nè logico nè serio nei confronti delle Istituzioni e della nostra Comunità entrare in una sterile/pretestuosa polemica politica sulla data di un Consiglio Comunale.

Nell’andare in ferie e/o similari non c’è nulla di politico!

Comodità personali. Legittime ci mancherebbe; ma tali! Altri, invece, per rispetto del Ruolo Istituzionale che ricoprono fanno scelte diverse! Così come nelle improbabili/ferragostane pseudo-interpretazioni del regolamento Comunale e/o quant’altro; che dire ….certamente fa caldo! Ma ripeto non è mia intenzione polemizzare sul “nulla” o sull’ ”inutile” e mi fermo qui!

Tuttavia visto che il Consiglio Comunale convocato per il 20 Agosto prevede la discussione delle sole interpellanze e mozioni presentate dalle Minoranze e considerato anche che uno dei Consiglieri di Minoranza (firmatario di tre dei suddetti atti) è, in effetti, in questo periodo, molto impegnato nella propria attività si è deciso di rinviare il Consiglio Comunale a data da destinarsi".