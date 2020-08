Spotorno, si lavora per adeguare le scuole al nuovo anno scolastico: due abbattimenti presso primaria e secondaria

Estate concentrata sui lavori di adeguamento delle strutture scolastiche per gli uffici tecnici del Comune di Spotorno che, insieme all'amministrazione e al consiglio dell'Istituto comprensivo, stanno lavorando per permettere agli alunni di tornare in classe a settembre seguendo le linee guida e i protocolli del Ministero dell'Istruzione.

Lo scorso mercoledì 12 agosto si è svolta un'altra assemblea del tavolo intercomunale che comprende anche i Comuni di Noli e Vezzi Portio, dov'è stata individuata una sorta di finestra temporale, dal 24 al 31 agosto, durante la quale si svolgeranno i lavori nella scuola primaria e in quella secondaria

"Il periodo scelto è favorevole sia al Centro estivo, che si svolge alla primaria fino a venerdì 21 agosto, sia ai corsi di recupero che inizieranno il primo settembre presso la scuola secondaria" ha spiegato utilizzando il proprio profilo Facebook il sindaco Mattia Fiorini. "Programmando quindi i lavori in tale periodo si riesce ad ottimizzare l'utilizzo dei plessi scolastici nell'ottica del rientro del 14 settembre, permettendo tutte le attività propedeutiche per l'inizio dell'anno scolastico".

"Per la scuola dell'infanzia non sono previsti interventi strutturali, mentre alla primaria verrà abbattutta una tramezza per creare una grande aula al primo piano - spiega il sindaco Fiorini -. In questo modo, rimodulando il numero di alunni nelle aule, non occorrerà creare altri spazi. Anche presso la scuola secondaria verrà abbattuta una tramezza al piano terra per creare una grande aula. A questo punto, essendoci nel prossimo anno scolastico tre classi, due verranno allocate nelle due grandi aule (una già esistente al piano ammezzato e una di nuova realizzazione al piano terra) e una classe dovrà essere divisa in due (al primo piano)".

Ha proseguito poi il primo cittadino: "Contestualmente alla predisposizione dell'attività di demolizione e spostamento degli impianti, attività che si svolgeranno in seno ad un piano della sicurezza, l'ufficio tecnico, con il supporto di professionisti, avvierà in questi giorni l'iter procedurale della pratica di adeguamento CPI (Certificato Prevenzione Incendi) che necessita di rinnovo per le modifiche agli spazi interni delle scuole".

Il prossimo tavolo tecnico è ora in programma per il 27 agosto. Si parlerà delle richieste di organico da parte dell'Istituto, del trasporto scolastico, della refezione e di quegli aspetti legati alla logistica all'interno degli edifici scolastici quali la scaglionatura degli ingressi e la posa di un'eventuale segnaletica orizzontale per definire i percorsi degli alunni e posizione banchi. "Inoltre il tavolo tecnico ha posto all'attenzione la possibilità di definire un piccolo vademecum per le famiglie contenente le informazioni sul protocollo adottato dall'Istituto in caso di sospetto Covid su un alunno" ha aggiunto Fiorini.