Pietra Ligure: stop al calcetto nelle piazze del centro

Il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ha firmato l’ordinanza sindacale n. 6 del 18 agosto 2020 con la quale è fatto divieto di giocare a palla nelle aree pubbliche non all’uopo destinate. In deroga a tale divieto, è consentito tale gioco ai bambini di età inferiore agli otto anni, debitamente sorvegliati affinché non arrechino fastidio alle persone o danni alle cose, utilizzando palloni che non superino i 120 grammi. Previste sanzioni amministrative da 25 a 250 € in caso di non osservanza delle disposizioni.

“La situazione nelle piazze del centro storico è degenerata nelle ultime settimane e si è reso necessario emettere questa ordinanza per dar corso alla necessità, fortemente ed espressamente richiesta dalle attività produttive, di mettere fine a questi comportamenti decisamente inappropriati – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – L’intento non è punitivo, bensì di tutela dell’incolumità di persone e cose, stabilendo regole di educazione e buon senso che garantiscano a tutti la possibilità di godere della bellezza delle nostre piazze in tutta tranquillità e sicurezza e senza correre il rischio di venir presi a pallonate. Il provvedimento mira a preservare le piazze come luoghi d’incontro, destinati alla convivialità, all’aggregazione e alla socialità e non certo a divenire terreno di sfide a calcetto praticato da ragazzi, anche di una certa età, con palloni pesanti in grado di creare danni notevoli e non pochi disagi, tanto da generare moltissime proteste e lamentele sia da parte degli esercenti che di cittadini e turisti – continua il Sindaco – I bambini fino a otto anni, sorvegliati dai genitori, continueranno ad essere liberi di giocare con le palle leggere e innocue con cui tutti ci siamo divertiti, a maggior ragione in questo momento di post lockdown in cui hanno bisogno di socializzare all’aria aperta – prosegue De Vincenzi - I controlli da parte della Polizia Locale saranno incrementati e rigorosi e sono previste multe in caso di non osservanza delle disposizioni”, conclude il primo cittadino.