Cairo, a fuoco una baracca in frazione Montenotte: nessun intossicato o ferito

Intervento di oltre due ore nel primo pomeriggio di oggi per i Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, impegnati dalle 13 circa per domare un rogo sviluppatosi in una baracca in frazione Montenotte nei pressi della provinciale 12 in prossimità del bivio per Naso di Gatto.

Non ancora ben identificate le cause che hanno fatto sì che divampassero le fiamme nella struttura. Le dimensioni dell'incendio però hanno richiesto l'impiego di tre mezzi della stazione cairese, supportati poi da alcuni colleghi di Savona per il ripristino delle bombole di respirazione utilizzate dagli uomini.

Fortunatamente non si registra alcun ferito o intossicato: al momento dell'incendio nessuna persona era presente all'interno dell'edificio.