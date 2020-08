La comunità di Calizzano in lutto per la scomparsa della maestra Daniela Corsini.



L'insegnante della scuola primaria calizzanese, 38 anni, era malata da tempo e si è spenta nella serata di giovedì.



"Era molto apprezzata e stimata, ha lasciato un grande vuoto nei suoi studenti, nei genitori e in tutti i cittadini del comune. Ci stringiamo nel cordoglio porgendo le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia" ha spiegato il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.



Il funerale si svolgerà quest'oggi, 22 agosto, nella chiesa di Calizzano alle 16.30.