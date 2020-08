Regionali 2020, nel Movimento 5 Stelle in campo Rodolfo Sanna: "Cambiare rotta è possibile mettendoci tutti in gioco"

Vi è anche un volto noto dell'attivismo politico nel ponente savonese, in particolar modo nell'area ingauna, tra i cinque candidati del M5S alle prossime regionali in sostegno a Ferruccio Sansa. Si tratta di Rodolfo Sanna, cerialese di profesione informatico.

"Ieri sono state depositate le liste del MoVimento 5 Stelle, ho deciso di accettare la candidatura per far cambiare passo alla regione dove sono nato e da sempre ho vissuto, la Liguria. Una regione tanto bella quanto mal governata che ha portato i liguri ad aver paura ad ogni pioggia, ad aver paura a spostarsi su strade ed autostrade, ad aver paura di ammalarsi a causa di un sistema sanitario pubblico prima depotenziato ed ora in via di privatizzazione" afferma il neo candidato ingauno.



"Ho deciso di candidarmi perché cambiare rotta è possibile mettendoci tutti in gioco, le cose non cambiano da sole bisogna impegnarsi ed io ho deciso di mettere il mio impegno al servizio della regione che tanto mi ha dato" aggiunge Sanna.



Conclude quindi il pentastellato esponendo a grandi linee i temi su cui vertirà il suo impegno: "Sono convinto che una Liguria migliore è possibile ed insieme a voi potremo creare un 'Modello Liguria' con delle prerogative inderogabili che son: sanità pubblica efficiente, trasporti pubblici efficienti, tutela del territorio e prevenzione dei rischi, nuovi posti di lavoro grazie alla conversione 'Green', valorizzazione turistica del territorio e tutela degli animali".