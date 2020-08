Biker ferito nei boschi di Rocchetta di Cairo: intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte nella mattinata di oggi per un biker caduto per cause non accertate dalla propria bicicletta mentre percorreva il "sentiero 58" a Rocchetta di Cairo in una zona impervia.

Immediata la localizzazione mediante una procedura specifica per rintracciare i cellulari da parte della Sala Operativa, che a quel punto ha inviato sul posto la squadra 71 proveniente dal vicino distaccamento valbormidese. Questa, dopo aver raggiunto l'infortunato lo ha stabilizzato sulla barella spinale e posizionato sulla barella "Kong" in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco specifica per il trasporto dei feriti in zona impervia.

Successivamente la squadra ha percorso parte del sentiero a piedi trasportando l'uomo fino a raggiungere l'ambulanza della Croce Bianca di Cairo che ha provveduto al trasferimento in ospedale.