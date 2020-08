Primo weekend di "controesodo": incolonnamenti specialmente sulla A6

Con l'avvicinarsi della fine del mese di agosto, e quindi del periodo più intenso e popoloso per le nostre coste, cominciano le prime giornate da "bollino rosso" per il traffico in direzione del nord Italia e delle grandi città.

Quella di oggi è così la prima domenica di "controesodo", e già dalla tarda mattinata si sono registrate le prime code e rallentamenti sulla rete viaria ligure, specialmente sulle autostrade.

Qualche rallentamento poi si è verificato anche sulla A26 all'altezza del Turchino in direzione Milano, con traffico sostenuto senza tuttavia la creazione di importanti incolonnamenti.

A creare i primi disagi agli automobilisti di rientro il cantiere di lunga data sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo, dov'è interdetto alla circolazione il traffico in direzione savonese. La corsia unica in quel tratto ha portato dalla mattinata di oggi già a diversi incolonnamenti. Alcuni disagi si segnalano anche al bivio di Savona tra la A10 e la A6.

Anas intanto non segnala grosse criticità sulla rete stradale nazionale. Al fine di agevolare gli spostamenti è intanto in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22.00 di questa sera, domenica 23 agosto.

Per il prossimo fine settimana è previsto bollino rosso durante le intere giornate di sabato 29 e domenica 30 che sarà interessata dagli ultimi rientri di controesodo. Il transito dei mezzi pesanti sarà vietato sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.