Regionali 2020, mancano i certificatori: nessun candidato per la provincia di Savona con Marika Cassimatis

"Saremo presenti nella circoscrizione di Imperia e di Genova, purtroppo a Savona non abbiamo trovato certificatori in grado di supportarci e ringraziamo comunque chi nel Savonese ha sottoscritto per la nostra lista". Così in una nota Marika Cassimatis, candidata alla presidenza della Regione Liguria con "Base Costituzionale", annuncia che nel savonese non vi sarà alcun candidato a sostenere la sua corsa.