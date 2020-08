Savona, due cittadini stranieri denunciati per furto aggravato: reato perpetrato ben 2 volte nell'arco di poche ore

Ieri notte a Savona, il personale della Squadra Volante ha individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due cittadini stranieri con l’accusa di furto aggravato, reato perpetrato ben 2 volte nell’arco di poche ore ai danni di soggetti diversi, ed inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Gli episodi sono avvenuti uno in serata, in centro città, e riguarda un borseggio ai danni di un uomo all’interno di un esercizio commerciale. L'altro episodio invece, è avvenuto sul lungomare alle ore 3 successive. In questo secondo caso si è trattato di un furto con strappo di una collanina ad un ragazzo.