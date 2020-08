Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis: "Interessante confronto con Sansa sulla sanità"

"Il candidato presidente Ferruccio Sansa ha chiesto un incontro con la nostra Amministrazione e siamo felici di averlo incontrato per parlare di argomenti importanti per la nostra Regione e per la nostra città come la sanità, le infrastrutture, viabilità e turismo", sono parole di Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, che al termine del denso confronto si dichiara soddisfatto per la comunità di intenti e di obiettivi.

E aggiunge Tomatis: “Da medico, ancor prima che da sindaco, posso dire poche volte in vita mia di avere incontrato un candidato così preparato sul tema della sanità e così attento a queste tematiche”.

Dopo un “tour” che ha portato Ferruccio Sansa a visitare gli stabilimenti Piaggio Aerospace di Villanova, l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, le aziende agricole del territorio e la città di Alassio, il pomeriggio si è concluso con un incontro pubblico in piazza Trincheri, nel centro storico ingauno.

All’appuntamento era presente una cospicua percentuale della maggioranza comunale, oltre a numerosi rappresentanti del Pd cittadino e di tutto il comprensorio.

Due, soprattutto, i grandi temi toccati da Sansa in questo dibattito. Il primo, come detto, incentrato sul valore di una sanità “di territorio”. “Non devono essere i cittadini a rincorrere le cure, deve essere la sanità ad andare incontro a loro e ai loro bisogni”, ha detto Sansa.

L’altro grande tema, da sempre a cuore di Sansa, quello dell’ambiente e del territorio: “Pochi lo sanno, ma la Liguria è la regione record in Italia per patrimonio boschivo. Oltre il 70% della nostra superficie è verde. Un patrimonio preziosissimo ma purtroppo trascurato. Tanti giovani vorrebbero riscoprire il valore della terra e tornare a investire nel mondo agricolo. Un approccio sostenibile al verde può essere una risorsa economica importante per la Liguria”. Ferruccio Sansa si è quindi impegnato a portare proposte che favoriscano l’imprenditoria giovanile in questo settore.