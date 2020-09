Elezioni regionali e referendum: il Meetup Andora in Movimento organizza dei gazebi informativi

Il Meetup Andora in Movimento informa i cittadini che verranno organizzati dei gazebi informativi circa le elezioni regionali e per il referendum.

I banchetti si svolgeranno nelle seguenti date:

- SABATO 5 SETTEMBRE 2020 dalle ORE 10.00 alle 16.00 in Viale Roma

- LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020 dalle ORE 09.00 alle 12.00 in Piazza del Mercato

- SABATO 12 SETTEMBRE 2020 dalle ORE 10.00 alle 16.00 in Viale Roma

- LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020 dalle ore 09.00 alle 12.00 in Piazza del Mercato

- VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 dalle 10.00 alle 16.00 in Viale Roma

"Sarà una buona occasione per incontrare i cittadini e parlare insieme del nostro programma e dare informazioni oltre che accogliere proposte costruttive per il territorio - fanno sapere dal Meetup Andora in Movimento- Vi aspettiamo numerosi".