Celle, cambia la corsia di marcia sul S. Brigida ma è già caos autobus (FOTO)

Dal primo pomeriggio di ieri a Celle è cambiata la viabilità sull'Aurelia per il passaggio delle auto, lasciando spazio ai lavori sul cantiere sul rio S. Brigida lato Olmo/giardini Mezzano.

La ditta incaricata da Anas dopo aver asfaltato ha spostato la corsia del senso unico alternato lato mare ma si sono verificati i primi disagi segnalati dai cittadini per il passaggio dell'autobus della linea 30 Savona-Varazze che deve effettuare una vera e propria gimcana della curva nella corsia di transito.

Un ulteriore problema che sembrava potesse essere risolvibile dopo un vertice tra Anas e Tpl ma che invece ha già visto alcuni cittadini criticare la novità per via delle ridotte dimensioni della carreggiata.

Il comune intanto proprio su questo tema ha vietato il transito per i veicoli superiori alle 3.5 tonnellate e di 3 metri di larghezza.

Gli operai nelle prossime settimane effettueranno gli scavi per posizionare la nuova tubatura nei pressi della fabbrica spostando anche i sotto servizi, con un intervento che determinerà la tanta attesa rimozione dei semafori.

Prima dell'inizio delle scuole, probabilmente intorno al 10 settembre gli interventi dovrebbero arrivare a conclusione e per la felicità dei cellesi e degli automobilisti che tutti i giorni da mesi affrontano il traffico e le code in quel tratto verranno rimossi i quattro impianti semaforici, uno in via Colla e tre sull'Aurelia.

Sarà quindi pronta a tornare alla normalità la viabilità in via Colla con il classico senso unico in direzione monti e la possibilità per gli automobilisti di tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo.