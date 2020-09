Celle e i camion bloccati sull'Aurelia. Sindaco Mordeglia: "I cartelli di divieto ci sono e sono chiari. Camionisti non rispettano le regole"

"Il cantiere già dall'inizio aveva alcune limitazioni di peso sia sull'Aurelia che sulla provinciale, il problema è che chi guida i tir non rispetta il divieto perché sono abituati a passare di lì".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia è intervenuta in merito ai nuovi problemi che si sono venuti sul cantiere per i lavori sul rio S. Brigida dopo che mercoledì scorso era cambiata la viabilità sull'Aurelia per il passaggio delle auto, lasciando spazio ai lavori lato Olmo/giardini Mezzano.

La ditta incaricata da Anas dopo aver asfaltato, aveva spostato la corsia del senso unico alternato lato mare, ma si erano verificati i primi disagi segnalati dai cittadini sia per il passaggio dell'autobus della linea 30 Savona-Varazze sia per i mezzi pesanti, i quali devono effettuare una vera e propria gimcana della curva nella corsia di transito.

Il comune intanto proprio su questo tema aveva vietato il transito per i veicoli superiori alle 3.5 tonnellate e di 3 metri di larghezza, divieto che era già presente da mesi ma che il restringimento ha iniziato a creare non pochi problemi.

"Abbiamo sollecitato chiunque per dare un'informativa, Anas ha tentato di informare su diversi canali. Possiamo vigilare ma non possiamo essere presenti su un cantiere che non è il nostro, i cartelli ci sono e sono chiari sia arrivando da Varazze che da Albisola. Ogni tanto c'è qualcuno che non rispetta le regole" ha continuato la prima cittadina.

Con Tpl intanto la stessa Anas aveva avuto diverse interlocuzione anche in merito al cambio della viabilità, concordando anche i mezzi che avrebbero potuto passare e che sarebbero più corti di 10 cm rispetto al solito.

"La curva è determinata dal fatto che sotto è vuoto, c'è un buco di 4 metri. Il geometra del cantiere vuole eliminare questa problematica, appena verranno posizionati gli scatoloni faranno poi la gettata per coprire" conclude Mordeglia.