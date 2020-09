Varazze si prepara a festeggiare la solennità della Natività di Maria al Santuario di N.S. della Croce

Da sabato 5 settembre 2020 al Santuario di N.S. della Croce di Castagnabuona, frazione di Varazze, come da secolare tradizione, si svolgeranno i solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna, organizzati dalla Parrocchia dei Santi Nazario e Celso e dalla Confraternita di S. Rocco e di N.S. della Croce, “con spirito di fede e devozione, chiedendo aiuto e protezione al suo cuore di Madre”.

Il programma delle funzioni avrà il via sabato 5 settembre alle ore 21:00 con la fiaccolata con partenza dalla chiesa di San Rocco verso il Santuario; domenica 6 settembre poi, alle ore 16:00, via Matris Crucis con a seguire Santa Messa (In caso di maltempo le funzioni si svolgeranno al santuario; martedì 8 settembre, giorno della Natività di Maria Vergine, alle ore 17:00 Santo Rosario; infine domenica 13 settembre alle ore 9:00 Santa Messa.

Le Sante Messe di domenica 20 e 27 settembre si svolgeranno alle ore 9:00 al Santuario anziché nella Chiesa di San Rocco. Turisti e varazzini sono invitati a partecipare numerosi e a scoprire, per chi ancora non lo conoscesse, un luogo di preghiera molto raccolto e suggestivo