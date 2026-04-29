Dego, tra libri e Moscato: in piazza Panevino una giornata di cultura e degustazioni

Piazza Panevino è pronta ad animarsi sabato 2 maggio per il tradizionale appuntamento del primo sabato del mese, in programma dalle 8.00 alle 13.00. L’iniziativa è promossa da Pro Loco e Comune di Dego.

Il momento centrale sarà alle 10.30 con la presentazione del romanzo “Ventimila parole” dello scrittore astigiano Renato Esposito, una storia di amore, segreti e ricerca della verità. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Marinella Aicardi.

A seguire, spazio anche al gusto con la degustazione gratuita del Canelli DOCG Moscato Riserva della Cantina Torelli: un vino affinato per sette anni, dal profilo complesso e dai profumi evoluti, pensato per una degustazione lenta e meditativa.

L’iniziativa proseguirà poi nei negozi e nei bar del paese, coinvolgendo l’intero tessuto commerciale locale in una giornata all’insegna della cultura e della convivialità.