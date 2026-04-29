“Finale in Festa” il 1° Maggio: shopping, happy hour e la musica con “Gli anni d’oro dei ’90”

Una giornata tra shopping, un grande aperitivo diffuso e musica dal vivo per chiudere la serata con il primo evento in piazza della stagione. Tutto questo sarà “Finale in Festa”, l’appuntamento promosso dal Comune di Finale Ligure con un programma pensato per animare la città per l’intera giornata del 1° maggio.

Fin dal mattino il centro cittadino sarà animato dai mercatini dell’artigianato, dai negozi aperti e poi, nel pomeriggio, dall’aperitivo diffuso che coinvolgerà le attività locali.

Il momento centrale dell’evento arriverà in serata. Alle 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II, spazio al concerto “Gli anni d’oro dei ’90” by Oronero: uno spettacolo coinvolgente e carico di energia, dedicato a uno dei decenni più popolari della musica italiana. Sul palco i brani che hanno segnato quegli anni, tra rock e successi entrati nella storia della musica italiana, con gli omaggi a Ligabue, Vasco Rossi e gli 883.

«L’iniziativa, per la prima volta in occasione del 1° Maggio a Finale, punta a unire promozione del territorio, sostegno alle attività economiche e momenti di aggregazione, offrendo a Finale Ligure un’ulteriore e nuova giornata di festa, aperta a tutte le età, in un calendario di iniziative che l’Amministrazione intende rendere sempre più diffuso nei rioni e nelle occasioni di aggregazione – affermano il Sindaco con delega al Marketing Territoriale, Angelo Berlangieri, e la Vicesindaco con delega a Turismo ed Eventi, Maura Firpo –. Dopo i festeggiamenti e le iniziative per San Valentino e il 24 Aprile, nelle prossime settimane sarà presentata la programmazione per la stagione estiva che quest'anno vedrà per la prima volta in Città un evento anche in occasione del prossimo ponte del 2 Giugno oltre agli appuntamenti che si protrarranno fino all’autunno, quando avremo il piacere e l’opportunità di ospitare il Mondiale di Enduro».