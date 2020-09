Degrado in città, la Lega si schiera con il sindaco e la polizia locale: "destabilizzato" l'assessore leghista Levrero

Dopo gli esposti dei cittadini sul degrado di Savona e il dito puntato dell'assessore alla sicurezza Roberto Levrero per una maggiore presenza sul territorio della polizia locale, è arrivata non solo dal sindaco Ilaria Caprioglio una presa di posizione a favore degli agenti ma anche della stessa Lega che continua così ad essere più spaccata che mai nel capoluogo di provincia.

"I savonesi hanno bisogno di decoro e sicurezza, ormai la misura è colma. Vi sarà modo di chiarire alcune posizioni ed opinioni recentemente espresse dall’Assessore Levrero, forse equivocate o mal contestualizzate, approfittando dell’occasione per riesaminare, contestualmente e opportunamente, l’operato del suo assessorato durante il suo mandato, in quanto delegato alla sicurezza".

Questo il comunicato della segreteria cittadina leghista che con queste parole ha così "destabilizzato" uno dei suoi a due settimane dal voto per le regionali e a meno di un'anno dalle comunali.

Lo scorso 28 agosto tre consiglieri del gruppo consiliare della Lega (Giancarlo Bertolazzi, Alda Dallaglio e Silvio Rossi) hanno deciso di uscire dal Carroccio formando un gruppo a sé denominato "Savona capoluogo", schierandosi contro il commissario della Lega provinciale Paolo Ripamonti appoggiando invece l'attuale consigliere regionali Paolo Ardenti, escluso dalle candidature per le elezioni. Un'ulteriore spaccatura che potrà mettere così a serio rischio l'operato della giunta (Leggi QUI)

"Riprendendo le parole di Matteo Salvini: 'tra guardie e ladri noi staremo sempre dalla parte delle guardie', ad intendere che le forze di polizia vedranno sempre la Lega schierata dalla loro parte, in particolar modo nelle città come Savona dove a causa di scellerate gestioni del personale, da parte di amministrazioni di sinistra, il corpo di polizia locale non vede nuove assunzioni da oltre un decennio. Pertanto, la Segreteria cittadina della Lega, esprime massima vicinanza e solidarietà agli agenti della municipale, già impegnati con tanto sacrificio, oltre le proprie possibilità, considerate le poche risorse a disposizione, comprendendo e condividendo le preoccupazioni espresse dalle RSU" precisano ancora dalla segreteria cittadina.

"L’attuale insensata politica nazionale del governo su immigrazione e sicurezza, con relativa totale mancanza di sostegno tangibile alle forze dell’ordine, rende non più accettabile, da qualsiasi parte arrivi, lo “scarica barile”, è giunto invece il momento di assumersi le proprie responsabilità da parte di chi è stato preposto ad affrontare le problematiche in ambito istituzionale" concludono dalla Lega Savona.