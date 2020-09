Niero incontra l'europarlamentare Tinagli: "Per una Liguria che cresca sempre di più in Europa"

L’europarlamentare del Partito Democratico Irene Tinagli in visita del suggestivo borgo di Bastia di Albenga.

Economista, laureata alla Bocconi di Milano, con il massimo dei voti e la lode, un dottorato a Pittsburgh, dal 2019 è in carica al Parlamento Europeo. Presso l’agriturismo aperto nel centro di Bastia dall’azienda agricola BioVio Irene Tinagli ha incontrato i candidati del Partito Democratico per la provincia di Savona Alessandra Gemelli e Massimo Niero, in gara per le elezioni del 20 e 21 settembre prossimi.

Commenta così Massimo Niero: “L’incontro con la europarlamentare Tinagli ancora una volta ci apre gli occhi sull’insipienza, l’invisibilità, la mancanza di preparazione della attuale maggioranza regionale della Liguria nelle sedi che contano, in questo caso a Bruxelles.

Per la loro inadeguatezza stiamo perdendo contributi europei che sarebbero preziosi per il rilancio della nostra economia. Noi del Partito Democratico vogliamo imporre un drastico cambio di passo: puntiamo a istituire in Regione un assessorato specifico ai bandi europei che abbia un filo diretto con i nostri rappresentanti in Europa per creare una Liguria tutta, dalla costa all’entroterra, economicamente viva e solida, un luogo dove valga la pena investire per la crescita dei nostri giovani e delle nostre imprese”.