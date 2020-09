Brunetto (Lega): "A fianco dei bagnini e di chi salvaguarda la vita anche in vacanza"

"Il mio sabato 'in spiaggia' è continuato a Noli. Qui ho incontrato l'amico Domenico Capilluto, che nel giro di poche settimane si è reso protagonista di due difficili salvataggi - ha infine concluso il candidato alle prossime elezioni regionali per la Lega - Per tanti di noi la spiaggia è 'solo' un posto in cui rilassarsi e riposarsi, ma per i bagnini è il luogo di lavoro. Cerchiamo di rispettare loro ed il loro impegno mantenendo sempre comportamenti corretti e rispettosi. Il mare non perdona".