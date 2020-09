Cengio, una grande festa per l'inaugurazione della nuova scuola "Bertagna" (FOTO)

Si è tenuta questa mattina a Cengio l'inaugurazione del nuovo plesso della scuola “G. Bertagna” in località Genepro.

Al taglio del nastro in piazza San Giuseppe, hanno preso parte (oltre al primo cittadino Francesco Dotta) Giovanni Toti, candidato alla presidenza della Regione, Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, Angelo Vaccarezza, candidato alle prossime elezioni regionali e numerosi sindaci della Val Bormida.

"Che bello vedere oggi tanti bimbi così felici di entrare per la prima volta nella loro nuova scuola, ampliata dopo il crollo del soffitto della mensa nel 2015 - ha commentato Toti - Un edificio che ora è completamente in sicurezza e che potrà ospitare gli alunni che finalmente dopo i mesi del lockdown torneranno tra i banchi. E noi non abbiamo mai smesso di lavorare affinché possano farlo in massima sicurezza. Questa giornata sia di buon auspicio per i tanti ragazzi e bimbi che presto torneranno a scuola con i loro compagni e i loro insegnanti: voi siete il nostro futuro e sarete sempre al centro del nostro impegno".

"Tre gradi di istruzione uniti in un unico plesso che sarà attivo dal 14 settembre prossimo e riunirà gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (di primo grado) - ha aggiunto Angelo Vaccarezza - I lavori effettuati (circa 900 mila euro di fondi statali, e 95 mila euro sono stati inseriti a bilancio dal Comune), hanno permesso di ampliare l'edificio grazie ad una nuova ala che comprenderà la palestra oltre alle aule destinate ai laboratori. Un plauso all'amministrazione che ha ottenuto un risultato eccezionale a beneficio di un'intera comunità".