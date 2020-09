Una nuova tenda per le emergenze amplia il parco strumentazioni dell'AIB Protezione Civile di Finale

"I vertici nazionali della Protezione Civile non esisterebbero se non ci fossero realtà come quella finalese - il commento di Agostino Miozzo - che ha rappresentato, a partire dal buon Giuliano Perissuti che è un bravissimo gestore del volontariato ovvero la la struttura portante del sistema nazionale di Protezione Civile, al sindaco che ha detto delle cose importanti: 'non improvvisare'. Mi ha colpito, signor sindaco lei ha perfettamente ragione, non improvvisare è il verbo essenziale. Non non c'è la buona volontà, esiste la competenza, la preparazione, la formazione, l'equipaggiamento, il training, altrimenti un volontario incapace di essere volontario è un danno ed è un pericolo per il nostro sistema. Credo che la Protezione Civile di Finale Ligure rappresenti un'immagine bellissima del sistema nazionale di Protezione Civile e del sistema locale di Protezione Civile".