Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: "Il ritorno a scuola segno più concreto della voglia di ripartire e di crescere"

Manca poco al ritorno a scuola degli studenti liguri. Molti sono i messaggi giunti dai primi cittadini della provincia savonese agli alunni e alle alunne dei propri plessi scolastici.

Tra questi non è mancato quello di Luigi De Vincenzi da Pietra Ligure: "Domani, lunedì 14 settembre, i nostri bambini e i nostri ragazzi torneranno a scuola - si legge sul profilo Facebook del sindaco -. Finalmente! E' un obiettivo importantissimo, raggiunto, a volte con fatica, ma tutti insieme: scuola, famiglie e istituzioni".

"L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento pieno di emozioni e carico di significato, ma questo lo è di più. E' il segno più concreto e più bello di tutta la nostra voglia di ripartire e di ritornare ai ritmi di quella sana quotidianità che sono alla base della nostra società e, soprattutto, del suo crescere giorno dopo giorno" prosegue il primo cittadino.

Diversi sono gli attori che hanno permesso di ripartire, e il sindaco li ringrazia tutti: "Di concerto con la direttrice dell'Istituto comprensivo di Pietra Ligure Prof. Giuseppina Manno, che ringraziamo per la collaborazione, e con il fondamentale supporto dell'ufficio tecnico e dell'ufficio pubblica istruzione comunali, abbiamo messo massimo impegno, adeguando gli edifici e migliorando tutti gli spazi all'aria aperta di pertinenza delle scuole, affinché questo anno scolastico possa iniziare regolarmente e nella massima sicurezza e tranquillità per gli studenti e per le loro famiglie e per tutto il personale docente e amministrativo".