Lieve impatto molteplice in via Torino a Finale Ligure, attorno alle 14 di oggi. A causa di una dinamica ancora tutta da ricostruire sono entrati in collisione tra loro una moto, una bicicletta e un'autovettura.

Incolume il guidatore dell'automobile, lievi escoriazioni per i conducenti dei due mezzi a due ruote, trasportati al Santa Corona in codice verde e in codice giallo per accertamenti.