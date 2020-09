Continuano i lavori alla copertura della chiesa San Lorenzo di Cairo Montenotte, andata in fiamme nel primo pomeriggio dello scorso 14 agosto.

L'intervento si concentrerà inizialmente su una struttura provvisoria per coprire il tetto. Questo per proteggere gli interni della chiesa dalle piogge e dal maltempo in generale. Ma non solo. Servirà anche come punto di riferimento per realizzare poi la copertura definitiva.