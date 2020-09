Millesimo: rimborso parziale per il servizio scuolabus non usufruito nello scorso anno scolastico

Parziale rimborso scuolabus per l'anno scolastico 2019/20. Lo comunica sulla propria pagina social il comune di Millesimo.



"Per il mancato utilizzo del servizio scuolabus dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, verranno rimborsati 30€ una tantum" spiegano dal comune.

"Per chi fosse interessato a ricevere tale rimborso potrà scaricare dal sito comunale la relativa modulistica (link QUI) che dovrà essere compilata e consegnata al funzionario del servizio scuolabus" concludono la nota.