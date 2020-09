Savona, il Campus universitario riapre i battenti tra le lezioni in presenza e quelle a distanza

Ad una settimana dalla riapertura della maggior parte delle scuole nel savonese (giovedì 24 riapriranno ad Albenga e Alassio), il campus universitario di Savona riparte da oggi grazie al via delle lezioni del primo semestre.

Nel nostro viaggio all'interno del campus savonese abbiamo riscontrato la presenza in ogni palazzina e nelle aule magne dei distributori per la sanificazione delle mani e le aule sono state ridimensionate: da un totale di 280 posti a sedere per mantenere il distanziamento sociale sono rimasti 64 posti garantendo così una distanza di più di un metro tra gli studenti. Fra la cattedra e la prima fila ci saranno oltre due/tre metri di distanza.

La mascherina dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutta la durata delle lezioni e le aule saranno tutte sanificate la sera e nella pausa pranzo se gli studenti ritorneranno a lezione.

Non potranno essere lasciati oggetti e quando sono all'interno nell'aula non potranno scambiarsi di posto. Potranno uscire per andare ai servizi massimo uno/due persone per volta.

Sarà inoltre obbligatorio compilare il modulo di autocertificazione sanitaria e il campus in questi giorni sta predisponendo che questa operazione possa essere fatta tutti i giorni tramite piattaforma o app. Nelle prossime settimane l'Ateneo acquistare anche termometri a colonnina che verranno posizionati all'ingresso di ogni palazzina e in ogni aula.

Quest'oggi è partito il corso di ingegneria triennale per gli studenti del primo anno ed è stato presentato alle matricole il corso di scienze della comunicazione. Ingegneria gestionale nel corso magistrale per il primo anno partirà da domani.

Gli altri corsi e le altre annate universitarie partiranno con le lezioni scalinate e faranno successivamente incontri in presenza con i professori scaglionati nel tempo.

Unige offrirà l'opportunità agli studenti con problemi di connessione di poter avere la possibilità di seguire le lezioni direttamente dal campus in aule non utilizzate.

Il servizio mensa con divisori e distanziamento sarà riaperto da oggi dalle 12.00 alle 14.30 e sarà possibile acquistare d'asporto. L'orario del bar invece sarà ridotto dalle 7.30 ale 15.00.