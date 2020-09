Dopo le Regionali parte la lunga rincorsa per Savona 2021: ma chi saranno i candidati a sindaco?

Il Partito Democratico nonostante la sconfitta agguanta un positivo 26.14% ma la Lega al 19.39%, Cambiamo al 15.41% e Fratelli d'Italia al 9.48% continuano ad essere più che un'insidia, anzi.

Questi i dati che emergono dallo spoglio delle elezioni regionali a Savona e ad 8 mesi dal voto per le amministrative del 2021 si aprono scenari politici interessanti sotto la Torretta.

I dem savonesi, comunque soddisfatti del voto, in questi mesi dovranno costruire alleanze che vadano ad impensierire la corazzata del centrodestra. Al momento pensare a non trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle (9.59%, risultato sotto le aspettative) sembra essere un'utopia, anche se i pentastellati savonesi molto spesso si sono dimostrati restii all'unione.

La Lega e Cambiamo, ai quali si accoderanno Fratelli d'Italia, Forza Italia (tra i più deludenti, si sono fermati al 2.43%) e Liguria Popolare, dal canto loro dovrebbero trovare una quadra su un nome, anche se i leghisti da anni puntano a correre da soli nonostante in consiglio comunale siano particolarmente spaccati, soprattutto dopo la scissione dei tre consiglieri Rossi, Dallaglio e Bertolazzi.

E' sicuramente presto per fare nomi anche se l'assessore ai lavori pubblici recordman di preferenze Pietro Santi non ha nascosto l'ambizione di correre come primo cittadino in coalizione o da solo, in attesa che il sindaco uscente Ilaria Caprioglio scopra le carte sul suo futuro che però sembra sempre più distante da Palazzo Sisto visti i "freddi" rapporti con il presidente della Regione Giovanni Toti.

Il Carroccio al momento non ha un nome "forte" da proporre se non l'attuale vice sindaco Massimo Arecco che però pare non essere apprezzato in alcune aree del partito.

Le voci che invece vedevano il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano candidarsi a Savona nelle file di Cambiamo appoggiata da Angelo Vaccarezza sembrano via via affievolirsi, tornano invece a farsi più insistenti quelle che portano all'ex sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi.

Perso il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello entrato in consiglio regionale e nei mesi scorsi papabile come possibile candidato sindaco Pd, i dem dovranno interrogarsi su altri nomi. L'avvocato Marco Russo è partito da mesi con il suo laboratorio e non è da escludere che in questa tornata con una coalizione forte possa diventare il candidato numero uno.

Potrebbe far parte della partita questa volta Italia Viva dopo il grande no all'accordo alle regionali, considerato anche il basso risultato elettorale (2.96% a Savona).

Un altro deluso che potrebbe ritrovare slancio alle comunali potrebbe essere il consigliere regionale uscente del M5S Andrea Melis, un pentastellato "moderato" che potrebbe mettere d'accordo tutti in una possibile alleanza.

Potrebbe essere sicura la presenza di Rete a Sinistra che appoggiata da Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, presenterà un proprio candidato. L'attuale consigliere Marco Ravera è in pole position ma il gruppo di lavoro è sempre attivo e non è da escludere un altro nome.

Chi ha lasciato un alone di mistero è l'ex vicesindaco Livio Di Tullio, che a detta sua non si presenterà come primo cittadino ma con il suo laboratorio "Passione Comune" prova a mettere insieme le idee di miglioramento della città unendo anche realtà diverse ma che possono coesistere.

Infine, era partito presto, lo scorso anno giugno 2019, con i riflettori accesi l'ex sindacalista Bruno Spagnoletti con il laboratorio "Per Savona 2021".