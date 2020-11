Da "Ilaria Caprioglio Sindaco" a "Savona Comune e Città", il gruppo Facebook cambia nome

Da "Ilaria Caprioglio Sindaco" a "Savona Comune e Città". Il gruppo Facebook nato nell'aprile del 2016 durante la campagna elettorale per sostenere la candidata poi diventata primo cittadino quest'oggi ha cambiato denominazione (nonostante per anni abbia continuato a rimanere attiva), per una mossa che è sembrata già un'anticipazione di una corsa elettorale per Savona 2021.

Non è un mistero che l'attuale sindaco non sia più la prima scelta del centrodestra, anzi i rapporti con il presidente della Regione Giovanni Toti si sono raffreddati da tempo e il nome per le comunali sul quale punterebbe "Cambiamo" dopo l'endorsement del coordinatore regionale Angelo Vaccarezza dovrebbe essere l'attuale assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.

La "guerra fredda" a suon di attacchi tra Vaccarezza e Caprioglio (leggi QUI) hanno chiuso le porte al sindaco uscente che però non è da escludere che possa correre con una lista civica.

Nel frattempo Ettore Molino, tra gli amministratori del gruppo, ha cambiato il nome del gruppo, un segnale di distacco verso la prima cittadina?

"Era elettorale 4 anni fa, ora è un gruppo informativo, ci sembrava corretto evitare di fare confusione con la pagina ufficiale del Sindaco" il commento di Ettore Molino.